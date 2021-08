Diletta Leotta, mise da sogno per il suo compleanno: il dettaglio non passa inosservato – VIDEO

Nella notte Diletta Leotta ha festeggiato il suo 30esimo compleanno. Il vestito della conduttrice di Dazn non è passato inosservato.

E’ stata una notte speciale quella di Diletta Leotta, con la conduttrice che ha aspettato la mezzanotte per festeggiare il suo trentesimo compleanno. Per la grande occasione, la conduttrice di Dazn ha voluto organizzare un party in cui ha invitato gli amici e colleghi più stretti, pronti a celebrare con lei il giorno speciale.

Ovviamente nelle stories pubblicate dalla giornalista su Instagram, i fan non hanno potuto fare altro che notare il favoloso vestito indossato per l’occasione. Infatti la presentatrice ha accompagnato i followers durante i preparativi del suo compleanno con tanto di stories. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli riportati da Diletta per il suo grande giorno.

Diletta Leotta, l’abito per il compleanno è favoloso: followers senza parole

Ancora una volta Diletta Leotta ha lasciato tutti a bocca aperta, con il nuovo outfit per il compleanno. Un vestito brillantinato e dalle scollature vertiginose, che ha mandato followers in visibilio. Ovviamente non sono mancate le critiche degli haters del web, proprio a causa delle caratteristiche del vestito che hanno messo in mostra il fisico di Diletta.

Attiva da sempre sui social, la Leotta ha voluto mostrare tutti i preparativi del suo compleanno, in attesa della mezzanotte. Infatti la presentatrice di Dazn ha postato anche due video che hanno portato i fan a seguire tutte le procedure di make-up. Una volta truccata, poi, Diletta ha potuto mostrare lo strabiliante vestito che l’ha resa protagonista di una notte indimenticabile.