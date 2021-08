Charlene di Monaco, operazione conclusa: aggiornamenti dall’ospedale. E’ stato lo stesso Principe Alberto a svelare le sue condizioni

Le sue condizioni fisiche hanno destato grande preoccupazione nel Principato di Monaco. La principessa è bloccata da sei mesi in Sud Africa (vicino alla sua terra natale dello Zimbawe) a causa di una brutta infezione alle vie respiratorie. Proprio questi problemi l’hanno portata a doversi sottoporre a diverse operazioni, l’ultima lo scorso venerdì 13 agosto. Si era ammalata lo scorso marzo durante il viaggio per una causa piuttosto nobile, ovvero una sensibilizzazione contro il bracconaggio dei rinoceronti. La sua assenza dal Principato lo scorso 2 luglio, nel giorno del decimo anniversario di matrimonio con il Principe Alberto, aveva iniziato a destare preoccupazione nell’opinione pubblica. Ora a rassicurare sulle condizioni dell’ex campionessa di nuoto ci ha pensato proprio il marito.

Charlene di Monaco, operazione conclusa: il Principe Alberto rassicura tutti

Con un comunicato ufficiale Alberto ha dichiarato: “L’intervento chirurgico è andato bene, la principessa ora riposa, la pensiamo con affetto“. Presto ci sarà finalmente una riunione di famiglia con i figli, gemelli, Jacques e Gabriella, di 7 anni. Una convalescenza ancora lunga quella che aspetta Charlene e che trascorrerà al fianco dei suoi cari, sperando che il peggio sia alle spalle.

Tra lei e il primo cittadino di Monaco le cose sembravano non filare più nel migliore dei modi, con diverse voci di crisi matrimoniali che si erano rincorse in questi mesi. A smentirle era stata la stessa Charlene Wittstock (nome da nubile) con un bellissimo messaggio per la ricorrenza dei 10 anni di matrimonio.

“Alberto è il principale pilastro della mia vita e la mia forza, senza il suo amore e il suo sostegno non avrei potuto superare questo momento tanto doloroso”. A quanto pare tutti i loro fan possono stare tranquilli.