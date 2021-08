﻿Carlo Conti, grande dolore dopo il lutto: “Ci hai regalato tante risate”

Il presentatore Carlo Conti ha espresso sui social tutto il suo dolore per la scomparsa dell’amico e collega: le sue parole.

Nella giornata di ieri è venuto a mancare Gianfranco D’Angelo ad 84 anni, creando un gran lutto nel mondo dello spettacolo. Infatti sono tantissime le personalità che hanno pianto la scomparsa del comico e attore romano. Tutti i colleghi hanno scelto i propri profili social per salutarlo e tra questi troviamo anche Carlo Conti, affezionatissimo al cabarettista.

Il presentatore di show di successo di Rai 1 come Tale e Quale ha affidato ad Instagram esprimendo le sue prime sensazioni dopo la scomparsa dell’amico e collega. Infatti qui Conti ha scritto: “Ciao Gianfranco, resterai sempre tra coloro che ci hanno regalato le migliori risate della nostra vita. Has has fidanken“. Proprio al termine del suo pensiero ha aggiunto il tormentone del comico durante la sua esperienza a ‘Drive In’.

Carlo Conti, il saluto a Gianfranco D’Angelo sui social: la risposta dei fan

Il post pubblicato da Carlo Conti sui social ha provocato anche la reazione dei fan, che a loro volta hanno ricordato Gianfranco D’Angelo. Tra i seguaci di Carlo Conti c’è chi ricorda il cabarettista con delle emoji commosse, mentre altri invece hanno voluto raccontare il loro ricordo di D’Angelo e dei suoi programmi televisivi.

Ma il ricordo dello showman fiorentino non è l’unico che ha commosso il web. Infatti anche l’amico e collega di Striscia la Notizia, Ezio Greggio, si è unito alla serie di messaggi di addio. Infatti Greggio ha rivelato di aver pianto proprio come quando se ne va una persona cara. Il comico piemontese ha poi concluso ricordando come D’Angelo sia stato un vero e proprio maestro, in grado di segnare la sua vita.