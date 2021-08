Cameron Diaz si trova un nuovo lavoro: cosa fa oggi l’attrice, fan sorpresi

Cameron Diaz ha fatto un annuncio molto importante riguardo la sua carriera di attrice, raccontando anche alcuni dettagli riguardo il suo nuovo lavoro: scopri che cosa ha deciso di fare oggi fuori da Hollywood.

Cameron Diaz oggi ha 48 anni: il suo ultimo film per Hollywood è Annie, e risale al 2017. Da allora, non ha più accettato alcun ruolo, seppur piccolo, in film o commedie. È stata lei stessa a spiegarne le ragioni nel corso di una lunga intervista rilasciata al programma Hart to Heart su Peacock Tv.

Cameron Diaz ha raccontato della nuova consapevolezza che ha maturato dopo i 40 anni. Si è resa conto che il lavoro le divorava tutto il suo tempo, e lei non poteva prendersi cura di tante cose, come ad esempio la gente che frequentava. C’era inoltre il desiderio di creare una famiglia, poi realizzato nel 2020, con il chitarrista dei Good Charlotte, Benji Madden.

Che lavoro fa oggi l’ex attrice Cameron Diaz?

Nel corso della lunga intervista, Cameron Diaz non chiude completamente la porta ad Hollywood. Anzi, ammette che recitare le piace moltissimo, ma ora la sua vita scorre più lentamente e si gode di più le piccole cose. Da luglio 2020, ad esempio, ha lanciato una nuova etichetta di vini, Avaline, con l’imprenditrice Katherine Power.

L’idea è nata dalla consapevolezza che in una bottiglia di vino ci possono essere oltre 70 diversi additivi. Ecco dunque che Cameron e Katherine hanno iniziato a produrre un vino bianco ed uno rosè, a cui si è recentemente aggiunto un vino rosso. Il prezzo per bottiglia non è troppo elevato, e si aggira intorno ai 24 dollari.