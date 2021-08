Calciomercato Milan, in arrivo un nuovo colpo: siamo alle firme! Maldini e Massara puntano a rinforzare il centrocampo di Pioli

I programmi del Milan sul mercato sono piuttosto chiari. Dopo aver salutato Donnarumma e Calhanoglu a parametro zero, ora si pensa solo agli innesti. Fino a questo momento sono arrivati nell’ordine temporale, Maignan, Fodé Ballo-Touré e Olivier Giroud. Un portiere, un vice Theo Hernandez e una punta di esperienza internazionale. A questo vanno aggiunte le conferme di Tomori e Brahim Diaz, così come quella di Tonali. Serve però ancora uno sforzo per completare la rosa a disposizione di Pioli, che dovrà affrontare anche la Champions League dopo diversi anni. Un trequartista e una punta giovane da affiancare ai due totem, più un terzino destro. Quest’ultimo è stato ormai individuato in Florenzi, cha ha deciso di sposare il rossonero e sta cercando di liberarsi dalla Roma. Tiago Pinto chiede l’obbligo di riscatto a 6 milioni per lasciarlo andare e la sensazione è che entro questa settimana si possa arrivare alla fumata bianca.

Calciomercato Milan, in arrivo un nuovo colpo: Adli e Florenzi firmano a breve

Tutti gli sforzi saranno poi concentrati sul centrocampo. E’ in arrivo anche l’affare Adli, con il Bordeaux che non lo ha schierato nella sfida di ieri contro l’Olympic Marsiglia. I buoni uffici di Ricky Massara in Francia stanno rendendo la Ligue 1 uno dei bacini principali da sondare. Il ragazzo, scuola Psg, andrà a ricoprire il ruolo di alternativa a Bennacer in mezzo al campo, mentre sulla trequarti si punta a un profilo diverso. Pioli ha bisogno di un colpo di spessore e i nomi sul piatto sono quelli di Vlasic e Ilicic. Archiviato quasi definitivamente il sogno Ziyech (troppo alte le richieste del Chelsea), il ‘Diavolo’ prenderà probabilmente uno tra il croato del Cska e lo sloveno dell’Atalanta. Il primo più giovane e veloce, il secondo più esperto e tecnico ma entrambi congeniali all’idea di calcio del tecnico di Parma. L’unica cosa certa è che si cercherà di non andare oltre i prossimi 7-8 giorni per chiudere l’operazione, per non ritardare troppo l’inserimento in gruppo. La stagione ufficiale è ormai alle porte.