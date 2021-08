Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6, che fine farà Ludovica?

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 sono state spoilerate, in parte, dall’attrice che interpreta Ludovica Brancia di Montalto

Settembre è alle porte e con esso anche Il Paradiso delle Signore 6 che si avvia verso una nuova stagione allettante. Sono tantissime le novità svelate anche nelle precedenti anticipazioni del programma, questa volta al centro della scena c’è l’attrice Giulia Arena nel ruolo di Ludovica Brancia di Montalto.

Giulia Arena, infatti, è stata confermata anche per la sesta stagione della fiction di Rai Uno vestendo i panni della vicepresidentessa del Circolo. A maggio siamo rimasti con la relazione con il barista Barbieri. Come andrà a finire?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6: gli spoiler di Giulia Arena

Nuove anticipazioni su Il Paradiso delle Signore 6 provengono dall’attrice Giulia Arena che conferma: “Ludovica inizierà la stagione in maniera serena, con un amore corrisposto”. A maggio abbiamo lasciato il personaggio un po’ diverso, immerso nell’amore per Marcello Barbieri e colto dall’improvvisa mancanza di denaro.

Al settimanale Mio, Giulia Arena ha raccontato: “Ludovica avrà una rivalsa personale”. Le sue parole fanno pensare che il personaggio interpretato potrebbe togliersi di dosso l’etichetta di ereditiera arrivista ed emergere come stava facendo in quest’ultima stagione della fiction. Oltremodo, è possibile che qualcosa con Marcello andrà storto, che pian piano le cose caleranno a picco. Inoltre, l’attrice si è soffermata sulle critiche ricevute per le scene d’amore mostrate in TV tra il suo personaggio e quello del suo amato: “La passione degli anni ’60 non è diversa da quella di oggi”.