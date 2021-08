Anticipazioni Grand Hotel, arriva Houdini: guai seri per Sofia

Le anticipazioni dell’undicesima puntata di Grand Hotel fanno sapere di un grande ingresso ed un conseguente colpo di scena

Domenica 22 agosto Grand Hotel sarà ancora ad allietare la giornata dei telespettatori appassionati alla soap opera spagnola. Su Canale 5, andranno in onda due nuovi episodi “Album di famiglia” e “Il gioco delle apparenze” che prospettano grandi trame ed una rivoluzione della trama della soap.

Nel primo episodio, Album di famiglia, farà il suo ingresso il mago Houdini che si esibirà nel corso della puntata con un meraviglioso spettacolo. Proprio il magnifico mago farà una scommessa con Ayala ed Hernando: di cosa si tratta?

Anticipazioni Grand Hotel, Sofia nei guai: viene arrestata

Le anticipazioni del secondo episodio in onda domenica 22 agosto, “Il gioco delle apparenze”, fanno sapere che cominceranno grossi guai per Sofia. D’improvviso, la polizia si recherà presso la sua abitazione per arrestarla: la donna finirà, dunque, in manette con la grave accusa di omicidio. Hernando è convito di aver scovato il colpevole chiamato “dal coltello d’oro”. Ayala non è dello stesso avviso: secondo quest’ultima, l’assassino è ancora a piede libero e si sta imprigionando la persona sbagliata.

La soap opera è andata in onda, in Spagna, dal 2011 al 2013 con soltanto 39 puntate. In Italia, la distribuzione è cominciata soltanto 8 anni dopo ed in un periodo dell’anno marginale. Ciononostante, la messa in onda della soap opera spagnola sta riscuotendo grande successo per le reti Mediaset, a tal punto da pensare ad una rimodulazione della presenza nel palinsesto, anche per l’autunno.