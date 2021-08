Anticipazioni Brave and Beautiful, scontro fatale: è arrivata la resa dei conti

Le anticipazioni turche di Brave and Beautiful fanno sapere della resa dei conti in atto: gesti folli da entrambe le parti

Brave and Beautiful è la soap opera turca che ha preso il posto di Mr Wrong – Lezioni d’Amore nei palinsesti Mediaset e che ha colpito il pubblico italiano. Anche in Turchia la soap ha riscosso un discreto successo e prosegue a gonfie vele con le nuove puntate. Le anticipazioni turche fanno sapere di risvolti da rimanere senza fiato.

LEGGI ANCHE > > > Un Posto al sole, a breve diventerà papà: fan emozionatissimi

NON PERDERTI > > > Uomini e Donne, paura per l’ex tronista: l’eruzione cutanea spaventa i fan

Arriverà molto presto, dunque, la resa dei conti tra Cesur e Tahsin. Il primo è alla ricerca dell’uomo che ha ucciso suo padre, vuole sapere a tutti i costi la verità e per farlo deciderà di riesumare il cadavere. Quando Tahsin lo scopre, farà di tutto per evitare che Cesur possa scoprire che il padre è stato ucciso e non si è suicidato, ma invano.

LEGGI ANCHE > > > Grande Fratello, ex vincitrice sbarca nel cinema: affiancherà una star mondiale

Anticipazioni Brave and Beautiful, Cesur organizza il sequestro di Tahsin

Cesur ordinerà l’autopsia sul corpo del padre e la verità è schiacciante: suo padre è stato sparato con colpi d’arma da fuoco. Sarà a questo punto che l’Alemdaroğlu si recherà nell’ufficio di Tahsin per cercare vendetta. In preda alla rabbia, Cesur sequestra suo suocero, in preda alla rovente rabbia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Grande Fratello Vip, arriva un clamoroso no: “C’è solo spazzatura”

Tahsin non avrà il coraggio di rivelare la verità ed incolperà Riza, suo cognato. Gli animi si scalderanno, ma qualcuno li interromperà: è Suhan che cercherà di tranquillizzare invano Cesur.