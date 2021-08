Uomini e Donne, ritorno di fiamma: come stanno veramente le cose?

Una ex coppia di Uomini e Donne potrebbe essersi riavvicinata, o forse no. Dov’è la verità? Una nuova indiscrezione chiarisce tutto

Cristian e Tara sono una delle coppie più amate e discusse di Uomini e Donne e dopo un po’ dalla loro relazione, continuano ad essere al centro del gossip. Nei giorni passati si era alzato il polverone circa un loro riavvicinamento, vista la loro nota separazione. In realtà, la notizia è stata prontamente smentita da parte della diretta interessata.

Sulla questione, tuttavia, è tornato Alessandro Rosica (su Instagram investigatoresocialofficial) gossipparo del web che è sempre attento agli scoop che riguardano il mondo dei VIP.

Uomini e Donne, qual è la verità su Cristian e Tara?

Com’è noto, una volta fatta la scelta, Cristian e Tara hanno proseguito la loro storia d’amore fuori dai riflettori. Nonostante i numerosi alti e bassi – com’è normale che sia in una coppia – i due hanno deciso finalmente di convolare a nozze. Purtroppo, però, da un po’ di tempo a questa parte i bassi sono più degli alti e tra i due sembra esserci una vera e propria crisi tanto da non vivere neanche più insieme.

Tara si è esposta di più sui social, a riguardo, spiegando che tra i due è un momento di passaggio e che non hanno mai pensato alla separazione. Tuttavia, nelle ultime ore Alessandro Rosica ha pubblicato una segnalazione da parte di un utente che dichiara di aver visto Cristian Galella in compagnia di una ragazza bionda in atteggiamenti molto socievoli.