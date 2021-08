Roberta Capua ha smentito seccamente le voci riguardo una sua presenza in un amatissimo programma Rai in partenza fra pochi giorni. Ecco di quale trasmissione si tratta e se si potrà vedere di nuovo in Tv la presentatrice.

Roberta Capua non ha mai nascosto l’enorme felicità che l’ha travolta all’improvviso quando il nuovo direttore di Rai 1, Stefano Coletta, l’ha chiamata proponendogli la conduzione di Estate in diretta. La presentatrice era assente dalla Tv da ben 15 anni, ma ha raccontato di aver vissuto questa opportunità come un’occasione di rinascita.

Ed effettivamente di rinascita professionale, se non di riconferma, si è trattato. Estate in diretta è piaciuta molto agli italiani, tanto che ci sono numerose voci che la vorrebbero con un nuovo ruolo ad Unomattina durante la prossima stagione. Parlando con Chi Magazine Roberta Capua ha però smentito categoricamente che ci siano trattative in tal senso.

Roberta Capua, la rinascita passa dal nuovo amore

Roberta Capua non ha rivelato anche la sofferenza per la fine del suo primo matrimonio con Giorgio Restelli, direttore delle risorse artistiche di Mediaset. L’unione durò poco, ma per la presentatrice fu molto difficile voltare pagina. Nel momento in cui però decise di andare avanti con la sua vita, è riuscita a rinascere dalle sue ceneri, come una fenice.

Che cosa farà dunque Roberta Capua dopo l’esperienza estiva in Rai? Al momento non è dato saperlo, dato che la diretta interessata non lascia trasparire nulla. È evidente, però, che da parte della conduttrice c’è una maggiore maturità, oltre che voglia di godersi questo bel momento della sua vita, anche giocando in studio e con i suoi outfit.