Mara Venier, rivelazione choc di Platinette: “Ha provato il disagio del Covid”

Platinette ha parlato di Mara Venier, raccontando la crescita dell’artista e del suo ruolo durante il primo lockdown a causa del Covid, ripercorrendo e spiegando la sua funzione in Tv, che va ben oltre quella di presentatrice.

Mentre Live – Non è la D’Urso è stato cancellato da Mediaset, il programma Domenica In di Mara Venier ha continuato a crescere in termini di ascolti e risultati. Platinette sottolinea la bravura della Zia Mara, sottolineando quanto sia tutto merito della credibilità della stessa conduttrice. Ha poi una sua idea sul rinnovo confermato solo all’ultimo.

Secondo Platinette si tratterebbe solo di un “esercizio“: è impossibile pensare che il programma non venga rinnovato. Per Mara Venier vita pubblica, lavoro e vita privata sono una cosa sola, e come lei stessa ripete spesso sui social, sente la mancanza del suo pubblico e di poterci dialogare attraverso i suoi programmi, quando non è in onda.

Mara Venier, la ricetta dell’autenticità secondo Platinette

La qualità che Platinette dice di apprezzare di più all’interno della rubrica La Tv Che Vedo del tabloid Di Più è senz’altro l’autenticità. Nonostante abbia condotto una vita sotto le luci della ribalta mediatica, Mara Venier è riuscita a fare sue le istanze del pubblico, facendo in studio le stesse domande che vorrebbe fare proprio il suo spettatore medio.

Durante il primo lockdown a causa del Covid è stata stoica: ha continuato a condurre il programma, nonostante tutte le limitazioni in vigore. Non si è però arresa, continuando a cercare il dialogo attraverso interviste via video-call e combattendo con i problemi di connessione, come successo con Iginio Massari e la sua famosa ricetta della crostata.

Bisogna dire che ciò che sicuramente contribuisce ancora di più all’autenticità della presentatrice è la sua scelta di non ricorrere in maniera eccessivamente invasiva della chirurgia estetica. Inoltre, ha sempre esposto i suoi amori e la sua vita privata con delicatezza e sincerità, evitando ogni ipocrisia.

Ecco una puntata di Domenica In in cui fu ospite Jerry Calà, uno degli ex più famosi di Mara Venier: