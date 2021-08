Isola dei Famosi, ex naufraga racconta del marito: confessione inaspettata!

Una rivelazione del tutto inedita da parte dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi che si è lasciata ad un dettaglio inaspettato

Isolde Kostner è stata una delle concorrenti più amate dell’Isola dei Famosi tanto che, per un bel po’, si è pensato potesse essere lei la vincitrice. Nell’edizione poi vinta da Awed – nome d’arte di Simone Paciello, l’ex sciatrice alpina ha avuto modo di dire la sua e farsi conoscere per quella che realmente è.

Delle sue gesta sportive ne parla il mondo intero, ma la sua vita privata è stata più nascosta in questi anni. Isolde è sposata da 16 anni con Werner Peratonher, anch’egli ex sciatore alpino. Il loro matrimonio, celebrato nel 2005, è sempre stato solido e sincero ed ha generato tre figli: David, 15 anni, Gabriel, 13 e Philip, 5.

Isola dei Famosi, la confessione di Isolde Kostner sul marito Werner

È stata la stessa Isolde a raccontare come ha conosciuto il marito: era fidanzato con la sua migliore amica. Al settimanale Confidenze, la Kostner ha spiegato di aver dovuto aspettare a lungo Werner, prima di convolare a nozze, proprio perché era l’amato della sua – attuale – miglior confidente.

Isolde si è lasciata ad una simpatica confessione: “A me piaceva, però volevo capire se la storia con la mia amica era davvero finita, quindi gli ho detto che dovevano passare almeno tre anni per poterlo prendere in considerazione”. Per non soffrire, Werner decise di allontanarsi dal gruppo, ma 3 anni più tardi – quando lei aveva 25 anni e lui 30 – è stata lei a chiamarlo e rifarsi viva.