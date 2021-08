Grande Fratello, l’incredibile scelta di una ex concorrente: fan ammutoliti

Grande Fratello, l’incredibile scelta di una ex concorrente che aveva fatto impazzire il pubblico maschile: fan ammutoliti

L’edizione numero 16 del Grande Fratello rimarrà anche l’ultima, perché Canale 5 sembra aver deciso di puntare solo sui Vip. Ma ci ha consegnato comunque una serie di personaggi che ancora oggi fanno discutere. Come Ambra Lombardo, l’affascinante professoressa siciliana che nel reality aveva conosciuto Kikò Nalli (ex marito di Tina Cipollari) e poi era uscita per mesi con lui.

Oggi che da tempo è tornata single, Ambra confessa di avere preso una decisione clamorosa. Nessuna uscita a due e nessun invito a cena, con un dopo cena accluso, almeno sino alla fine dell’anno. Una scelta drastica, confessata al settimanale ‘DiPiù’, perché si è resa conto di essere entrata nel mirino degli uomini solo come personaggio televisivo e non come persona. E quindi, se questo comporterà rimanere casta a lungo, pazienza.

Grande Fratello, l’incredibile scelta di una ex concorrente: i potenziali fidanzati sono avvisati

Ambra Lombardo, che ha 18 anni nel 2004 arrivava terza a Miss Italia (vinse una giovanissima Cristina Chiabotto) era certa di avere trovato il grande amore con Kikò Nalli. Ma dopo il grande trasporto iniziale, la storia si è trascinata fino al settembre dello scorso anno quando hanno deciso d dire basta.

Poi è arrivato un altro ragazzo, con il quale all’inizio è andato tutto bene. Poi però si è accorta che la stava usando per arrivare ad essere popolare presso il pubblico sfruttando il suo nome e così ha deciso di troncare. Oggi ha deciso di prendere in mano il suo destino e pazienza se costerà delle rinunce. Intanto ha il suo lavoro come insegnate a Milano e come modella. L’amore può aspettare.