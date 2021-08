Grande Fratello, ex vincitrice sbarca nel cinema: affiancherà una star mondiale. Il piano è quello di iniziare una nuova carriera

E’ stata la grande protagonista della sedicesima edizione del Grande Fratello, vinto nel 2019 con acclamazione generale del pubblico. Non solo, perchè all’interno della casa aveva anche trovato l’amore, con il coinquilino Daniele Dal Moro, lasciato dopo un lungo tira e molla all’inizio della pandemia di Covid. Martina Nasoni è tornata ora al centro dell’attenzione mediatica. Prima la separazione dall’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Alessandro Basciano, poi l’inizio di una nuova carriera. Si perchè la gieffina ha deciso di diventare un’attrice ed è stata scritturata per un progetto piuttosto importante.

In questi giorni, dopo averlo annunciato su Instagram, si trova sul set di “Una preghiera per Giuda“. La produzione si sta girando a Carsulae, in Umbria, al fianco di stelle di prima grandezza del grande schermo.

Grande Fratello, Martina Nasoni sbarca nel cinema: girerà un film con Danny Trejo

Insieme a lei ci sono infatti anche Danny Trejo e Tony Sperandeo. L’attore di origine messicana, ha interpretato nel corso degli anni delle parti di assoluta grandezza in film come Machete, Spy Kids, Death Race e Predators. Una personalità ad Hollywood dalla metà degli anni ’80 e un’esperienza che sicuramente potrà tornare utile anche alla 23enne di Terni.

In ‘Una preghiera per Giuda’, film realizzato dalla Emy production e con la regia di Stefano Paolucci, ci sono anche Jane Alexander, Emilio Franceschini e Marcello Mazzarella.

Una scuola piuttosto importante per l’ex vincitrice del reality più famoso d’Italia, che si è lanciata con pieno entusiasmo in questa nuova avventura. D’altronde la spigliatezza e un volto molto fotogenico non le mancano di certo. Presto i fan scopriranno se a queste caratteristiche si abbina anche una grande capacità di recitazione.