Cristina D’Avena le canta a tutti: gli auguri sono speciali – FOTO

Cristina D’Avena le canta a tutti: ancora una volta la più amata dagli italiani riesce a stupire i suoi fan, gli auguri sono davvero speciali

Solo il mese scorso Cristina D’avena ha festeggiato 57 anni (per una donna di spettacolo l’età si può anche confessare), ma la forma è sempre quella di una ventenne. Ed è anche per questo che ha saputo catturare un pubblico trasversale, fatto da più generazioni che amano la sua voce ma rimangono incantati anche davanti alla sua forma.

Se mai ci fosse bisogno di una conferma, è arrivata nelle ultime ore con i suoi personalissimi auguri per questa giornata di festa. Cristina è sulla spiaggia di Montecarlo, il bikini le dona tantissimo e non si dimentica di chi le vuole bene. “Buon Ferragosto a tutti!! Che fate di bello? Io prendo un po’ di sole. Vi penso!», ha scritto sulla sua pagina Instagram. Un post che ha subito fatto il pieno di like e commenti, tutti di grande apprezzamento.

Cristina D’Avena le canta a tutti: ecco quello che pensa degli apprezzamenti maschili

Cristina D’Avena non ha mai negato di avere un rapporto ottimo con il suo corpo anche se non è su quello che costruito la sua solidissima carriera. E anche di recente, intervistata da ‘Chi’, ha ammesso che le piace essere ammirata dal pubblico maschile al di là delle sue doti canore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina D’Avena (@cristinadavenaofficial)

“Mi sento veramente donna – ha confessato – e mi piace tirare fuori la mia femminilità. Magari da me non te lo aspetti e così se pubblico una foto in costume, gli uomini cominciano a sognare. Ci sono commenti che mi divertono, altri esagerano”. Quando al suo uomo ideale “deve possedere qualcosa che mi cattura. Un sorriso, un profumo, deve colpirmi. Sono una che va molto a pelle”.