Covid-19, bollettino 15 agosto: 5.664 contagiati 19 decessi

La Protezione Civile ha fornito come ogni giorno i dati del bollettino Covid-19: vediamo insieme gli aggiornamenti su contagi, decessi e guarigioni

Come avviene ormai da oltre un anno, è stato comunicato poco fa dalla Protezione Civile l’ultimo bollettino Covid relativo alla giornata odierna, domenica 15 agosto. Tutti i dati e gli aggiornamenti su contagi, guarigioni e decessi. Calato anche il numero dei morti passati in 214 ore da 34 a 19.

In aumento però di tasso di positività che dal 2,8% di ieri, passa al 3,5% (+0,7%) per un totale di 160.870 tamponi processati nelle ultime 24 ore. In compenso sono stati registrati 3.580 guariti, i ricoveri sono saliti di 61 unità e ci sono 12 ricoverati in più nelle terapie intensive. Infine le dosi di vaccino somministrate in totale nel nostro Paese sono 73.718.833.