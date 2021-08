Calciomercato Juventus, cessione lampo: fa le valigie e va al Napoli!

Grandi novità per il calciomercato in uscita della Juventus. Infatti un calciatore potrebbe fare le valigie ed andare al Napoli: la trattativa.

La Juventus è attivissima sul calciomercato e dopo l’amichevole vittoriosa contro l’Atalanta sarebbe pronta a chiudere un colpo in uscita. Infatti potrebbe partire nuovamente in prestito Luca Pellegrini. Il terzino sinistro scuola Roma dopo i prestiti al Cagliari ed al Genoa, sarebbe pronta a fare il salto di qualità per approdare in una big del nostro campionato. Infatti Pellegrini potrebbe finire in prestito al Napoli, che non è ancora riuscito a chiudere nessun colpo.

La trattativa sarebbe iniziata improvvisamente, con le due parti pronte a trovare un accordo. Infatti da una parte la Juve non trova ancora pronto il terzino per giocare all’Allianz Stadium, dall’altra parte il Napoli sembrerebbe disposta a tutto pur di non iniziare la stagione con l’emergenza terzini. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli della trattativa in questione.

Calciomercato Juventus, Luca Pellegrini vicino al Napoli: trattativa lampo

L’ultimo nome sul taccuino del ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, è quello di Luca Pellegrini. I partenopei sono alla disperata ricerca di un terzino sinistro, visto che Luciano Spalletti non sembrerebbe apprezzare molto Mario Rui, mentre Faouzi Ghoulam è alle prese con l’ennesimo infortunio della sua carriera. A lanciare la clamorosa indiscrezione di mercato ci avrebbe pensato il quotidiano ‘Tuttosport’.

Infatti stando al quotidiano sportivo, Massimiliano Allegri preferirebbe Mattia De Sciglio alle spalle del titolare Alex Sandro. Per questo motivo Pellegrini sarebbe la terza scelta in quel ruolo. Quindi lo spazio per l’ex Roma è a dir poco ridotto, specie a causa di De Sciglio in grado di coprire entrambe le fasce. La Juventus è disposta a farlo partire in prestito e il suo agente Mino Raiola sta sondando il terreno. Intanto alla porta c’è il Napoli, pronto ad acquistarlo per una stagione.