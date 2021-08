Anticipazioni Tempesta D’Amore, Michael farà la scelta definitiva con Rosalie?

Nelle anticipazioni tedesche delle puntate di Tempesta D’Amore si possono cogliere due clamorose novità in arrivo per il Furstenhof, che riguardano la coppia formata da Michael e Rosalie e Florian e Maja.

Le anticipazioni tedesche delle prossime puntate di Tempesta D’Amore vedono fra i protagonisti Michael e la sua storia d’amore con Rosalie. La scelta di lei di diventare una persona migliore ispirandosi al comportamento di Hildegard fa breccia nel cuore del medico. I due sembrano finalmente pronti per una storia d’amore matura e duratura.

Michael riceverà però una lettera da Amburgo dalla sua ex moglie. Natascha, infatti, ha continuato la sua relazione con il ballerino più giovane di lei, per la quale aveva lasciato il medico. Gli chiederà dunque di procedere con la formalizzazione del divorzio: Michael cadrà dunque in crisi ed avrà dei ripensamenti, anche se nasconderà tutto a Rosalie.

Ecco uno dei momenti delle ultime puntate di Tempesta D’Amore italiane, dove inizia la caccia al biglietto della lotteria smarrito:

Tempesta D’Amore, l’arrivo di Costanze porterà problemi

Le anticipazioni delle puntate di Tempesta D’Amore rivelano anche che Rosalie riuscirà a scoprire la verità riguardo la lettera occultata da Micheal, oltre a smascherarlo riguardo un suo importante segreto. Nel frattempo, un’altra coppia verrà di nuovo messa a dura prova: si tratta di Florian e Maja.

Arriverà infatti al Furstenhof la sorellastra di lei, la rossa Costanze. Proverà con successo a portare via il fidanzato a Maja nel momento in cui i due decidono di prendersi una pausa nella loro relazione, e trascorrerà una notte con Florian. Costanze, però, creerà non pochi problemi in albergo, e non solo alla sorella Maja.