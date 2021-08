Anticipazioni Beautiful: le trame di Shauna verranno scoperte?

Le anticipazioni delle puntate di Beautiful dal 15 al 21 agosto vedono protagoniste della soap opera le trame di Shauna, e soprattutto, di Quinn. Verranno finalmente scoperte? Ecco la reazione di Brooke al matrimonio di Ridge.

Grazie ad una decisione inedita di Mediaset, Beautiful sta venendo trasmesso nel corso di tutta l’estate con puntate inedite, di cui è possibile carpire delle anticipazioni dal canale americano CBS. Dal 15 agosto al 21 agosto, il matrimonio fra Ridge e Shauna sarà al centro di numerosi intrecci della soap opera.

Ridge continuerà a non ricordare nulla del matrimonio a Las Vegas con Shauna. La sposina, che invece ha architettato l’imbroglio con Quinn, mostra un finto certificato di matrimonio a Brooke. Il chiaro intento è quello di allontanare sempre di più la coppia, che stava già attraversato un momento molto delicato.

Beautiful, le anticipazioni: Ridge cacciato di casa, i motivi

Le anticipazioni delle nuove puntate di Beautiful vedono Quinn impegnarsi per alleviare i sensi di colpa di Shauna per il finto matrimonio e le devastanti conseguenze. Brooke, infatti, si sente umiliata, e caccia di casa Ridge. Eric cercherà di riappacificare la coppia, fino a quando Ridge in persona chiederà perdono alla sua Brooke.

Nel frattempo, Steffy continua a subire i postumi dell’incidente e soprattutto degli effetti dei medicinali che sta prendendo. Fra le poche persone che continuano a prendersi cura di lei c’è suo fratello, e questo la conforta e la rassicura. Anche lei viene informata del matrimonio contratto a Las Vegas da Ridge e rimane incredula come tutti quanti.