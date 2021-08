Francesco Oppini su Alba Parietti: “Soffrivo ogni volta” – VIDEO

Francesco Oppini ha voluto raccontare in un’intervista cosa significa essere figli di due personaggi famosi come Alba Parietti e Franco Oppini. Ha poi richiamato alla memoria alcuni momenti della sua infanzia.

Essere figli di un personaggio famoso è un duro fardello da portarsi dietro. Se da un lato ti dà numerose occasioni in più, soprattutto per quanto riguarda la carriera nel mondo dello spettacolo, dall’altra parte ti espone continuamente al giudizio dell’opinione pubblica, che spesso non è tenero e nega ogni privacy anche a chi non è del mondo dello spettacolo.

Francesco Oppini, essendo figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, è cresciuto in questo tipo di realtà. In un’intervista a Verissimo ha raccontato di come i genitori abbiano però cercato di proteggerlo il più possibile dal gossip. Sono infatti rimasti vicini di casa anche dopo la loro separazione, dando al figlio la possibilità di vivere con chi voleva.

Francesco Oppini su Alba Parietti: “Facevano i cori da stadio, mi vergognavo”

Ci sono due episodi che Francesco Oppini ricorda in particolare della sua infanzia come figlio di Alba Parietti e Franco Oppini. I compagni di classe, molto probabilmente imbeccati dai loro genitori, gli portavano spesso gli articoli di gossip che vedevano i suoi genitori con altre persone, o dove si diceva che la madre era incinta.

Ovviamente, questi episodi hanno fatto soffrire molto Francesco Oppini, anche se ci sono dei momenti che ricorda con un misto di imbarazzo e divertimento. A volte la madre, nel pieno del suo splendore, veniva a prenderlo a scuola, scatenando cori da stadio da parte di tutti i presenti. Lui, allora, usciva dal retro dell’istituto.

Ecco uno stralcio dell’intervista congiunta ad Alba Parietti e Francesco Oppini nel programma Alballoscuro: