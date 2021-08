Un’ex protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, finita nel mirino delle critiche ha deciso di rivelare la verità.

L’ultima edizione di Temptation Island ha ormai calato il sipario. Sono stati milioni i telespettatori che hanno seguito con particolare attenzione le vicende delle coppie che hanno deciso di partecipare al programma per mettersi in gioco insieme al loro amore. Tra le tante coppie del programma, quella che ha riscosso maggiore successo è quella formata da Manuela e Stefano. Ormai la loro storia è acqua passata e lei, adesso si gode la sua nuova fiamma Luciano Punzo, non senza sorbirsi le critiche da parte degli utenti dei social.

Temptation Island, ex protagonista nel mirino delle critiche: “Questa è la verità”

Manuela attraverso Instagram ha voluto rispondere a quelle poche persone” che sono convinte del fatto che lei abbia preso parte al programma per lasciare Stefano o vendicarsi dei suoi numerosissimi tradimenti. La Carriero ci tiene a ribadire di essere entrata nel reality delle tentazioni con la speranza che potesse uscirne cambiato e con lei.

A questo punto, per dare una prova della sua buona fede, la Carriero pubblica i messaggi che ha scritto alla redazione prima di approdare nel reality, condividendo lo screen del messaggio che ha inviato su Whatsapp, attraverso cui cercava di capire dove avesse sbagliato in questi anni con Stefano.

“Non pubblico il video con tutte le foto che ho mandato perché ho un’altra persona accanto e non mi pare il caso. Ma questi messaggi non mi sembrano di una ragazza che vuole vendicarsi. Non credo di essere entrata per vendetta scrivendo queste cose”.