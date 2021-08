Serena Rossi, che conquista: è lei la preferita degli italiani

Serena Rossi conquista ancora una volta il pubblico di Mediaset. Al timone di Canzone Segreta registra l’ennesimo successo: che sorpresa

Serena Rossi continua a conquistare il pubblico del piccolo schermo. Un’artista a 360°, l’amatissima napoletana nella serata di ieri, venerdì 13 agosto 2021, è tornata su Rai Uno con la replica di Canzone Segreta catturando l’attenzione degli italiani. Difatti, la Rossi ha tenuto incollati davanti al video 1.454 spettatori pari all’11.3% di share.

Lo scontro diretto è avvenuto con Canale Cinque dove invece è andato in onda il terzo appuntamento con Ines dell’Anima Mia. La fiction ha tenuto davanti al video 1.263.000 spettatori pari al 10% di share. Una vittoria schiacciante dunque quella di Serena Rossi che ha conquistato il primo gradino sul podio degli ascolti nonostante il suo programma fosse in replica. Ma veniamo adesso ai risultati ottenuti dalle altre reti.

Serena Rossi conquista il pubblico del piccolo schermo con la replica di Canzone Segreta: tutti i risultati registrati nella serata di venerdì 13 agosto

Come dicevamo, la Rossi con Canzone Segreta in replica su Rai Uno ha conquistato il primo gradino sul podio degli ascolti. Ma veniamo adesso ai risultati registrati dalle altre reti. Su Rai2 Ella Schon ha intrattenuto 798.000 spettatori pari al 7% di share. Su Italia 1 il match di Coppa Italia Fiorentina-Cosenza è stato seguito da 816.000 spettatori con uno share del 5.7%.

Su Rai3 La Grande Storia ha registrato 566.000 spettatori ed uno share del 4.3%. Rete4 ha proposto Il Terzo Indizio interessando 682.000 spettatori pari al 5.7% di share. Su La7 Siamo tutti Alberto Sordi? ha tenuto incollati davanti al video 312.000 spettatori con uno share del 2.5%. TV8 ha proposto Gomorra – La Serie interessando 375.000 telespettatori pari al 2.7% di share. Infine, sul Nove Rocky IV ha registrato 491.000 spettatori con il 3.5% di share.