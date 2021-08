Royal Family, la terribile confessione su Harry e Meghan: sono alle strette! I duchi del Sussex sarebbero alla prese con un forte pentimento

Quella che sembrava essere una buona strategia per attirare su di sè le simpatie soprattutto dei più giovani, si sta rivelando un vero boomerang. Stiamo parlando di Harry e Meghan, della loro rottura con la Royal Family e la fuga negli Stati Uniti. L’aria dei ribelli che scappano lontano dai loro problemi familiari non sembra aver attecchito più di tanto nemmeno tra gli americani. I Sussex si sono trovati nell’ultimo periodo a fronteggiare diverse critiche riguardo il loro atteggiamento, sia da personaggi istituzionali (vedi Obama) sia da parte della gente comune. A sottolineare gli errori della coppia, a partite dall’intervista bomba rilasciata a Oprah Winfrey, è stato il padre di Meghan, Thomas Markle. Secondo lui, che non vede la figlia da prima del matrimonio con il principe d’Inghilterra, il loro attacco alla Regina Elisabetta è stato davvero “imperdonabile”.

Parlando a GB News, Markle ha dichiarato: “Penso che Obama abbia assolutamente ragione. Penso che tante persone abbiano ragione perché Meghan e Harry stanno attaccando la famiglia reale, una nonna di 95 anni, una bisnonna. Tutto questo è imperdonabile, oltre che imbarazzante“.

Royal Family, la terribile confessione su Harry e Meghan: Thomas Markle spara a zero

Proprio l’esclusione dei Sussex dalla festa di compleanno di Barack Obama per i suoi 60 anni, aveva fatto molto discutere tra l’opinione pubblica americana.

Markle ha poi continuato: “È davvero incredibile come abbiano cambiato atteggiamento, passando da un silenzio totale con la stampa all’intervista nel salotto di Oprah. Anche Harry che sta continuamente facendo riferimento alle sue difficoltà psicologiche, dovrebbe parlarne con un dottore e non all’interno di uno studio televisivo”.

Il rapporto tra Thomas e la figlia si era incrinato nel 2018 a causa di un presunto accordo con i paparazzi per la pubblicazione di alcune foto esclusive prima del matrimonio. Dopo aver cercato nel corso di questi anni di riconciliarsi con Meghan, adesso starebbe pensando addirittura di andare in tribunale per poter vedere i suoi nipoti. Non ha mai avuto modo infatti di incontrare nè Archie nè la piccola Lilibet Diana.

Al di là delle beghe personali, però, a pensarla come il signor Markle sono in molti anche negli Stati Uniti e questo dovrebbe far riflettere la coppia reale.