Regina Elisabetta, gesto commovente: c’entra il principe Filippo!

Un gesto commovente ha colpito la Regina Elisabetta, che ha risposto ai bambini di dell’istituto Arturo Ferrarin: protagonista anche il Principe Filippo.

L’Istituto Arturo Ferrarin di Induno Olona, in provincia di Varese, ha vissuto una vera e propria giornata speciale, dopo aver ricevuto posta direttamente da Buckingham Palace. La professoressa Silvia Cannella ha raccontato su Facebook la speciale corrispondenza tra i suoi alunni e la Regina Elisabetta.

Un’idea nata all’improvviso quella di inviare la posta alla Regina Elisabetta. Infatti la professoressa ha spiegato che l’iniziativa è stata ideata subito dopo la morte del Principe Filippo. Gli allievi dell’Istituto hanno quindi deciso di scrivere una lettera a sua maestà per esprimerle vicinanza e sostegno dopo la perdita del marito. Inoltre gli alunni hanno subito accolto con entusiasmo la proposta della professoressa Cannella.

La Regian Elisabetta risponde alla scuola elementare di Induno Olona: “Vi mando i miei ringraziamenti”

Gli alunni dell’Istituto Arturo Ferrarin hanno inviato una dolcissima lettera alla Regina Elisabetta, in cui affermavano: “We are sad for you!”, “Siamo tristi per lei!“. La lettera era accompagnato da un disegno e dopo l’approvazione della professoressa è stata inviata direttamente a Buckingham Palace.

A sorprendere tutti, però, ci ha pensato proprio la Regina Elisabetta che ha deciso di rispondere agli alunni in provincia di Varese. Infatti Sua Maestà ha scritto: “Vi mando i miei più sinceri ringraziamenti. Grazie per il sostegno“. Una vera e propria soddisfazione per gli alunni della scuola elementare che hanno potuto ricevere addirittura la risposta del volto più conosciuto della Gran Bretagna.