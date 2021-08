Raoul Bova, annuncio inaspettato lascia i fan senza parole: il grande giorno

E’ arrivato per Raoul Bova il grande giorno che lo vede oltrepassare il primo mezzo secolo. Per l’attore è il momento di ripartire e godersi la vita accanto alla sua compagna

Se per molti l’età che avanza è un problema di cui non bisogna parlare, per il sex symbol Raoul Bova non è così. Il bell’attore romano oggi, 14 agosto, compie gli anni ed affronta questa giornata con il sorriso stampato sul viso. Mezzo secolo per Raoul segnato da numerosi successi ed un pubblico che lo acclama.

E proprio in occasione di questa giornata speciale, come riporta Vanity Fair, l’attore ha ammesso: “I cinquant’anni mi mettono euforia, sanno di ripartenza“. Intanto il nuotatore continua ad incantare il pubblico del piccolo schermo ed il merito non è solo della sua bellezza ma soprattutto della sua bravura. Difatti il 50enne è l’esempio lampante che per fare carriera nel mondo della Tv e del cinema la bellezza fa solo da cornice. Lo stesso attore ha dichiarato che “a rendere belli è la bravura“.