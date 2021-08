Paola Perego, importanti rivelazioni sorprendono i fan: “Sotto effetto dei farmaci”

Manca poco al prossimo debutto in Tv di Paola Perego e intanto la conduttrice televisiva ha rilasciato importanti rivelazioni: le sue parole

Manca poco al debutto di Paola Perego al timone del nuovo programma ‘Citofonare Rai2’. Sarà questa per la conduttrice televisiva un’esperienza del tutto nuova, difatti, la Perego lavorerà a stretto contatto con Simona Ventura. Entrambe saranno al timone di Citofonare Rai2, una conduzione al femminile mai vista prima nella storia della televisione italiana.

Ma prima di cominciare, Paola Perego è stata raggiunta dal settimanale Chi ed ha rilasciato importanti dichiarazioni. La 55enne nel corso della sua carriera lavorativa ha dovuto fare i conti con gli attacchi di panico. Ma com’è riuscita a non mostrare mai alcun segno di cedimento mentre era alla conduzione dei suoi numerosissimi programmi? Le sue parole hanno sorpreso i fans.

La Perego ha sofferto tantissimo nel corso della sua vita: sorprendenti rivelazioni lasciano i fan senza parole

Paola Perego intervistata dal settimanale Chi ha rilasciato importanti dichiarazioni. Nel corso della sua vita ha dovuto fare i contri con gli attacchi di panico, ma com’è riuscita a frenarli quando era in conduzione? La 55enne ha dichiarato: “Lavoravo sotto effetto dei farmaci, altrimenti non sarei uscita di casa“.

La conduttrice televisiva che presto sarà impegnata assieme a Simona Ventura con il nuovo programma targato Rai, ‘ Citofonare Rai2’, ha ammesso di aver sofferto tantissimo: “Ero un fiume di emozioni“. Ma grazie all’effetto dei farmaci, come la stessa Paola ha dichiarato, ed alla sua professionalità i programmi curati da lei hanno rappresentato sempre un grande successo. Non ci resta che attendere per trascorrere dei momenti di spensieratezza con Paola e Simona impegnate con il nuovo programma a breve in onda ogni domenica mattina.