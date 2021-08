Love Island Italia, si sono ufficialmente lasciati: che delusione per i fan

Una coppia di Love Island Italia si è ufficialmente lasciata. La notizia non è stata presa bene dai fan dei due: grande delusione tra i followers.

Durante questa stagione di reality ha sorpreso il grande successo di Love Island Italia, condotto da Giulia De Lellis. La trasmissione andata in onda sulla piattaforma streaming Discovery+ ha intrigato tutti i fan con le molteplici storie d’amore. Inoltre i protagonisti del format sono ben presto diventate delle vere e proprie celebrità del web, con i loro seguitissimi profili Instagram.

Nella giornata di ieri è stata ufficializzata la fine della storia d’amore tra Denis Bergamin e Monica. Oggi invece un’altra coppia sembrerebbe essere scoppiata. Stiamo parlando di Yulia Bruschi e Manuel Pirelli. I due da tempo non si fanno più vedere insieme sui social network. L’ultima volta in cui sono stati visti insieme è stato durante un weekend a Napoli. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo.

Love Island Italia, Yulia Bruschi e Manuel Pirelli si sono lasciati? Tutta la verità

Da tempo Yulia Bruschi e Manuel Pirelli non si fanno più vedere insieme, scatenando i rumors di cronaca rosa. Dopo la conclusione del programma i due trascorsero qualche giorno insieme da lui a Napoli. Ma dopo l’avventura partenopea, la coppia non si è più fatta vedere insieme nemmeno in qualche stories di Instagram.

Quel che è più clamoroso, però, è proprio l’ultima apparizione di Yulia. Infatti la Bruschi è stata vista a Firenze insieme ad altri due protagonisti di Love Island Italia. La ragazza era con Cesare Pontiglia e Denis Bergamin giustificando lo spostamento affermando che non sapeva dove andare in vacanza. Manuel invece se la starebbe spassando a Mykonos in compagnia dei suoi amici.