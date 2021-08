Lino Guanciale, nuovo spettacolare remake: quando e dove vederlo

Lino Guanciale ha da poco terminare le riprese di un entusiasmante remake che fa impazzire i fan dell’attore

A breve sarà disponibile, sulle piattaforme di streaming, la versione italiana della serie TV americana che ha fatto impazzire migliaia di fan in tutto il mondo: This Is Us. La storia si basa su di una famiglia composta da due amabili genitori e tre gemelli con tutte le peripezie che seguono.

Vista la popolarità della serie, in Italia si è deciso di farne un remake dal titolo Noi. Su Instagram sono emerse le prime foto della scena che in America ha visto protagonisti Milo Ventimiglia e Mandy Moore nei panni di Jack (in Italia sarà Pietro) e Rebecca il giorno del loro matrimonio.

Noi, il remake con Lino Guanciale: tutto ciò che devi sapere

Non tutti sanno che, come è ovvio in un remake, in questa particolare scena c’è una piccola differenza: Jack e Rebecca, in This is Us si sposano in Comune. Pietro e Rebecca, invece, come si evince dalla foto celebreranno le loro nozze in chiesa.

Tutte le scene della nuova serie TV, Noi, sono state girate tra Milano, Torino, Roma e Napoli: quattro città italiane per raccontare la vita di questa particolare famiglia.