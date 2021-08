Grande Fratello Vip, arriva un clamoroso no: “C’è solo spazzatura”

Grande Fratello Vip, arriva un clamoroso no da parte di un personaggio negli ultimi tempi indicato come concorrente: “C’è solo spazzatura”

Manca meno di un mese e l’attesa del pubblico sarà finita. Lunedì 13 settembre infatti è prevista la prima puntata del Grande Fratello Vip 6. In queste ultime settimane le indiscrezioni sui nomi legati al reality di Canale 5 sono state molte, con alcuni nomi caldi e altri che sarebbero belle suggestioni.

In mezzo a loro anche Raz Degan che già in passato aveva dato spettacolo in un alto programma simile. Nel 2017 infatti l’ex compagno di Paola Barale aveva trionfato a L’Isola dei Famosi, nonostante avesse interpretato a modo suo la partecipazione considerata solo una prova contro se stesso e non contro gli altri.

Raz al GF Vip 6 quindi? Assolutamente no come ha spiegato lui stesso con un durissimo post su Instagram: “Girano articoli che dovrei entrare in una Casa piena di spazzatura, che neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire o scrostare: è solo fake news… passiamo avanti”, ha scritto.

Grande Fratello Vip, arriva un clamoroso no: ma ci sono altri concorrenti pronti per entrare

Eliminato quindi Raz Degan, ci sono ancora molti nomi in ballo per la prossima edizione del Grande Fratello Vip che vedrà come opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. L’unico nome certo sembra quello di Katia Ricciarelli, che avrebbe già anche firmato il contratto, e ce ne sono altro probabili. Come Soleil Sorgé, Manila Nazzaro, Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan ed Asia Argento), l’ex tronista Sophie Codegoni.

Tra gli uomini Tommaso Eletti, uno dei fidanzati presenti alla recente edizione di Temptation Island, Alex Belli, l’ex nuotatore Manuel Bortuzzo, Amedeo Goria, il modello Andrea Casalino e l’ex allievo di Amici, il rapper Moreno.