Giulia Stabile sarà protagonista in Tv con un doppio impegno: i dettagli

Per Giulia Stabile ci sarà un doppio impegno in Tv nella prossima stagione televisiva: scopri in quale programma si potrà ammirare la ballerina che ha trovato il successo nel talent show Amici 19.

Giulia Stabile è stata una delle rivelazioni di Amici 19, da cui ha ricavato grosse soddisfazioni personali e professionali. È entrata a far parte del gruppo dei Ballerini Professionisti del talent-show di Maria De Filippi, e quindi durante Amici 20 spiegherà le coreografie ai nuovi concorrenti del programma.

Le novità professionali per la ballerina non finiscono qui. La si era infatti vista dietro le quinte di Tu Si Que Vales, proprio mentre Belen Rodriguez era assente a causa del parto della secondogenita. Si era dunque pensato che Giulia Stabile fosse lì per sostituire la soubrette argentina, ma si è poi chiarito che la ballerina era lì per un nuovo lavoro.

Giulia Stabile, l’esibizione sul palco con Sangiovanni

Giulia Stabile, infatti, continuerà a stare dietro le quinte di Tu Si Que Vales per tutta la durata come inviata di Witty, la piattaforma di video streaming creata proprio da Maria De Filippi. Come racconta la ballerina al tabloid Di Più, il suo ruolo sarà quello di commentare le esibizioni, oltre ad improvvisare dei passi di danza. Il tutto senza dimenticare l’ironia.

Anche dal punto di vista sentimentale le cose vanno benissimo per Giulia Stabile. La relazione con il cantante Sangiovanni, conosciuto proprio ad Amici 19, vanno molto bene. I due hanno trascorso delle brevi vacanze insieme, e lui l’ha portata in Veneto, dove le ha presentato la sua famiglia.

Ecco due brevi video della serata del 13 agosto, dove Sangiovanni ha fatto salire la fidanzata Giulia Stabile sul palco durante un suo concerto per esibirsi in una performance di ballo: