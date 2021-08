GF Vip 6, colpo di scena: non sarà inquilina del reality, fan increduli

Parlando con i propri fan, l’influencer ed ex opinionista di Uomini e Donne ha respinto ogni possibilità di diventare inquilina del GF Vip 6. Scopri di chi si tratta e cosa ha raccontato sui social ai propri ammiratori.

Manca ormai pochissimo all’inizio della nuova stagione del GF Vip. Anche se le due opinioniste scelte per la prossima stagione saranno la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, e la soubrette Adriana Volpe, in molti avrebbero visto molto bene un terzo nome, sia come ulteriore opinionista che come inquilina della casa più spiata della Tv.

Quando Karina Cascella si è concessa alle domande dei fan, in molti le hanno infatti chiesto che cosa ne pensasse di poter far parte anche lei del GF Vip 6 come inquilina. L’ex opinionista del Trono Over di Uomini e Donne ha risposto sarcasticamente: “E anche quest’anno lascio volentieri ad altri il posto“.

Karina Cascella parla del ritorno a Uomini e Donne

Karina Cascella ha spiegato che nessuno l’ha mai contattata proponendole di partecipare al GF Vip. Forse questo non è mai successo perchè la redazione Mediaset già conosce la sua risposta? Karina non ne è sicura, ma risponde in analogo modo quando un altro fan le chiede se è nelle sue intenzioni tornare come opinionista a Uomini e Donne.

Lei taglia corto: “Finireste per odiarmi di nuovo“. Insomma, Karina Cascella non ha intenzione nè di andare al GF Vip, nè di tornare a Uomini e Donne. In questo momento della sua vita, si gode l’amore con il suo compagno, la figlia e la gestione del suo ristorante a Bergamo, dove tutto sembra andare a gonfie vele.