Diletta Leotta, l’attesa è finita: l’annuncio entusiasma gli italiani. La madrina di Dazn è pronta a tornare in pista per un’altra grande stagione di sport

Questo che sta per iniziare sarà l’anno più importante della giovane carriera di Diletta Leotta. Il volto di riferimento di Dazn si ritroverà ad essere a tutti gli effetti la madrina della nostra Serie A. L’esclusiva completa della piattaforma streaming la porterà nelle case degli italiani ogni settimana, come regina del pallone nostrano. Un’eredità lasciatale da gente come Ilaria D’amico o Paola Ferrari, che lei non vede l’ora di raccogliere. Con il solito entusiasmo ne ha parlato in una recente intervista alla Gazzetta dello Sport, analizzando anche alcuni temi personali. Al momento si trova in Sicilia con la famiglia, come si legge sulla ‘rosea’ e si gode gli ultimi scampoli di libertà.

“Mi sto rilassando in quello che per me è un luogo di pace totale. L’aria della mia terra è come se avesse qualcosa di soporifero, mi azzera tutto lo stress. Le mie giornate passano in grande semplicità, leggendo i giornali e facendo un bagno in piscina con i miei genitori”.

Diletta Leotta, l’attesa è finita: sta per tornare la Serie A su Dazn

La sua voglia di tornare davanti alle telecamere è pari alla passione per il calcio e anche su temi tecnici non si tira davvero indietro.

“Questa Serie A sarà avvincente fino alla fine. Inzaghi all’Inter è chiamato a confermare quanto di buono fatto da Conte. La Juventus ritrova Allegri e il Milan dei giovani vuole crescere ancora, come l’Atalanta di Gasperini che deve confermarsi ai vertici. Il derby di Roma con Mourinho e Sarri offrirà una quantità infinita di titoli!“.

Poi sulla sua personalissima estate aggiunge: “Sono stata in Turchia (con Can Yaman, ndr) a Istanbul, un posto veramente meraviglioso, in cui ci sente al centro del mondo. Poi Sardegna e Sicilia, senza incontrare nemmeno per sbaglio un calciatore. Li vedrò come sempre con ‘Linea Diletta’ e sui campi di gioco. Intervistarli sotto l’ombrellone sarebbe stato bello ma lo sarà altrettanto nei nostri appuntamenti su Dazn“.

Il pubblico non vede l’ora di rivederla all’opera, con la sua simpatia e vitalità davvero tracimante. L’attesa è quasi finita.