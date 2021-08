L’Inter continua ad essere attiva sul calciomercato. Dopo i diversi movimenti in entrata e uscita, i nerazzurri studiano un super colpo per il dopo Lukaku.

É un’estate caldissima per l’Inter chiamata al grande colpo dopo la cessione di due beniamini dei tifosi come Achraf Hakimi e Romelu Lukaku. Infatti adesso i tifosi nerazzurri si aspettano almeno un grande colpo, che almeno risani la ferita causata dalla cessione del gigante belga. In queste ultime ore il nome più caldo è quello di Lorenzo Insigne, capitano del Napoli in scadenza a giugno 2022.

Dopo l’ultima stagione che l’ha visto protagonista in Serie A con 19 reti segnate e con la Nazionale grazie alla vittoria di Euro 2020, Insigne cerca un rinnovo ricco con il Napoli. Dall’altra parte Aurelio De Laurentiis non sarebbe disposto ad un aumento di contratto, anzi l’intenzione del patron azzurro è quello di abbassare il monte ingaggi. Così l’Inter è piombata sul calciatore presentando la prima offerta ufficiale.

Calciomercato Inter, si punta tutto su Lorenzo Insigne: la trattativa

L’Inter è pronta a continuare il suo strano calciomercato e punta al grande colpo chiamato Lorenzo Insigne. La società nerazzurra, infatti, avrebbe presentato la prima offerta al Napoli pari a 15 milioni di euro più il cartellino di Alexis Sanchez. Inoltre per il capitano dei partenopei sarebbe stato offerto anche un quadriennale da 6 milioni netti a stagione. Marotta e Ausilio quindi sarebbero pronti a sfruttare la presa di posizione di De Laurentiis per portare il campione d’Europa a Milano.

Inoltre Lorenzo Insigne non è l’unico nome per l’attacco. Infatti i nerazzurri potrebbero aggiungere allo scacchiere anche l’esperto attaccante Edin Dzeko. Nonostante i 35 anni, il bosniaco è ancora oggi un attaccante affidabile e corteggiato dai club di alta classifica italiani ed europei. Dzeko avrebbe chiuso ufficialmente con la Roma ed attende solo l’accordo tra i due club per firmare e svolgere il primo allenamento ad Appiano Gentile.