Calcio e Tv, colpo di scena in Serie A: spunta un nuovo canale. Si cerca di risolvere il problema della connessione di rete per vedere Dazn

I diritti televisivi nel mondo del calcio italiano vivranno quest’anno una grande rivoluzione. Sky ha perso l’esclusiva della Serie A, passata nella mani di Dazn, con la conseguente differenza di fruizione, dettata dal passaggio ad una piattaforma streaming. Negli ultimi due anni già avevamo avuto modo di sperimentare il nuovo modello, viste le tre gare trasmesse dal gruppo americano. Ora però tutto passa nella loro mani (3 partite saranno ancora su Sky Sport in co-esclusiva). Il problema di connessione che affligge diverse zone del nostro Paese, rende impensabile potersi affidare solo a internet per vedere i match. Questo ha spinto Dazn a rivedere i propri programmi e a lanciare un nuovo canale. Si tratta di Dazn Channel, che verrà trasmesso sul 409 del digitale terrestre, in tutte quelle zone dove la copertura della fibra non arriva a dovere. Un canale di back up, attivo dal 9 agosto 2021, inserito sul Mux Cairo Due, dove si trovano i canali La7 e La7d, come riferito da Tvblog.it. La trasmissione sarà in alta definizione 1920 x 1080 H.264, con codifica Nagravision. Questo affitto di frequenza costerà alla piattaforma streaming ben 3 milioni di euro ogni anno.

Calcio e Tv, colpo di scena in Serie A: Dazn anche sul digitale terrestre

Sarà possibile vederci solo le 7 partite non disponibili su Sky, ovvero solo quelle marchiate con l’esclusiva.

A spiegare la scelta è stata Veronica Diquattro, amministratore delegato di Dazn Italia e Spagna.

“Tutte le partite saranno trasmesse in streaming su tutto il territorio nazionale. Nelle zone bianche, in quelle in cui non arriva la fibra o il wi-fi, ci sarà la possibilità di utilizzare il digitale terrestre. Dazn ha infatti acquisito le frequenze dal gruppo Cairo e potrà garantire la visione del prodotto anche dove la copertura di rete non è adeguata. Si tratta di frequenze DTT utilizzabili solo per chi, in quelle zone, avrà a disposizione un decoder per il digitale terrestre“.

Chi ha a disposizione un abbonamento con TimVision, potrà accedere al canale attraverso il proprio box, collegando semplicemente l’antenna del digitale terrestre. Non è escluso che se i problemi di ricezione dovessero riguardare anche altre zone d’Italia, la visione sul 409 potrebbe essere allargata anche a tutti gli altri abbonati.