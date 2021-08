Benji e Fede, litigata sul web: fan impietriti, arriva la spiegazione

Benji e Fede, litigata furiosa sul web: i fan del duo, ormai sciolto da diversi mesi, sono impietriti, Ma è arrivata la spiegazione

Come coppia hanno fatto sognare e innamorare molti italiani negli ultimi anni. Perché Benji e Fede hanno sfornato un successo dopo l’altro almeno fino a quando, inattesa e dolorosa, è arrivata la loro separazione. Fino ad oggi entrambi avevamo comunque confermato di essere ancora in ottimi rapporti, nonostante ormai una carriera da solisti. E per questo nessuno ha capito cosa fosse successo tra di loro

Nelle ultime ore Benji (ma adesso si fa chiamare B3n) ha postato alcune Storie sul suo profilo Instagram che nessuno ha capito. Erano messaggi diretti al suo ex socio: in apertura ha ricordato il loro legame fortissimo, che la sua compagna (l’attrice e cantante Bella Thorne) conosce benissimo.

Poi però la stoccata: “Caro Fede, sono veramente incazzato nero con te. Una persona a me cara, di cui mi fido, mi ha detto: ‘Lui è geloso di te’. Ha ragione. Ma ti sei visto, ma ti sei sentito? Ma le canzoni che mi hai suonato nel tuo telefono? Brutto d******e”. Un attacco diretto e senza precedenti. Ma c’è una spiegazione.

Benji e Fede, litigata sul web: i due ex soci sul palco hanno ancora un rapporto profondo

Nessuna lite, ma solo la voglia di dare una svegliata al suo amico, che vale molto più di quanto anche lui pensa: “Tu sei un artista incredibile. E manco lo sai – scrive Benji – manco te ne rendi conto. La gente non ne ha idea di cosa sei in grado di fare. La prossima volta che sei geloso di me, ti tiro uno schiaffo. Perché io sono geloso di te ogni fottuto giorno, del talento incredibile che hai. I fan (quelli veri) lo sanno. Perché ci amano e vogliono solo il meglio per noi. Brother, lo giuro su Dio, se non credi in te stesso e nella tua musica, ti costringo io a crederci con la forza”.

A stretto giro, ecco la risposta di Fede: “Ti voglio bene fratello mio. Diciamo che tutto mi aspettavo tranne che di leggere tutto questo. Ma siamo un po’ pazzi e questo ci ha sempre accomunati. Geloso di te lo sono e lo sarò sempre, ma solo perché non siamo più fianco a fianco come prima. Il nostro rapporto si è elevato rispetto a quando eravamo “Benji & Fede” artisticamente. Ora ci lasciamo andare davvero, ma c’è voluto tempo per cambiare abitudini”.