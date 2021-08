Bake Off Italia, tutti i concorrenti della nona stagione

I dolci sono pronti ad essere infornati, Bake Off Italia è in partenza: il cast è formato e i concorrenti saranno accolti da 3 giudici

Damiano Carrara, Clelia D’Onofrio e Ernst Knam sono pronti a giudicare i nuovi partecipanti della nona edizione di Bake Off Italia. Al timone del programma ci sarà, come sempre, Benedetta Parodi, ottima padrona di casa che porta avanti la troupe da 9 edizioni.

10 uomini e 10 donne si sfideranno a suon di matterelli, forni e quanto più zucchero per allietare i pomeriggi dei telespettatori italiani a partire da sabato 28 agosto, in anteprima su Discovery +.

Bake Off Italia, i concorrenti della nona edizione del programma

Daniela – 29enne di Foggia, non è la prima volta che la vediamo sullo schermo. Nel 2015 è entrata nel cast di Amici di Maria De Filippi senza riuscire ad accedere alla fase finale del programma per via di un infortunio.

Rosanna – 58enne di Siracusa, è un ex preside in pensione che si occupa di clown terapia negli ospedali. Attualmente è impegnata nella scrittura di un libro, ha vissuto in Scozia per diversi anni.

Patrizia – 67enne di Napoli, casalinga orgogliosa delle sue origini. Definisce casa sua “un laboratorio in cui sperimentare”.

Pancrazia – 48enne di Brescia, è da tutta la vita che lavora nei campi. Ama stare in cucina, ma non ha mai potuto dare sfogo alla sua creatività. Bake Off sarà il suo campo di battaglia.

Natascia – 22enne di Savignano sul Rubicone, è una studentessa di biologia della nutrizione. Ama Bake Off ed ancor di più Benedetta Parodi di cui ha letto i libri fin da piccola.

Naney – 52enne di Gradisca D’Isonzo, si è trasferita in Italia per amore, ma è argentina. Il suo punto forte sono i social con cui condivide le sue ricette in due lingue: italiano e spagnolo.

Lora – 27enne di Genova, si è trasferita in Italia 8 anni fa per studiare fisioterapia, ma è palestinese. Il suo sogno è quello di aprire una pasticceria nel Bel Paese, dove si sente a casa.

Lola – 49enne di Roma, nata in Siberia e trasferita in Ucraina da bambina. Ha girato il mondo grazie ai genitori ballerini: oggi è una fitness trainer.

Gloria P. – 41enne di Roma, mamma single con due bimbe col sogno di diventare restauratrice. È durante le sue due gravidanze che ha scoperto la passione per la pasticceria.

Gloria B. – 18enne di San Michele al Tagliamento, è cresciuta con un’unica passione: i dolci. Una studentessa col sogno di diventare pasticciera e dimostrare qualcosa ai suoi genitori.

Gli altri partecipanti sono: Edoardo (28 anni di Sesto Fiorentino), Giuseppe (69 anni di Reggio Emilia), Gerardo (35 anni di Pignola), Enrico (38 anni di Paderno Dugnano), Simone (18 anni di Bollate), Roberto (38 anni di Ventimiglia di Sicilia), Giacomo in arte Peperita (38 anni di Milano), Pedro (35 anni di San Gimignano), Matteo (23 anni di Brescia) e Marco (26 anni di Genova).