Anna Tatangelo pronta a cambiare vita: i fan applaudono

Anna Tatangelo pronta a cambiare vita con una serie di decisioni che le hanno fatto voltare pagina. Nessuno se l’aspettava, ma lei sta bene

Sta succedendo tutto in fretta ma anche bene, perché comunque è una scolta importante quello che attraversa Anna Tatangelo. La cantante ha chiuso definitivamente la lunga parentesi della sua vita con Gigi D’Alessio, prossimo a diventare di nuovo padre, ed è pronta a ricominciare con Livio Cori.

Negli ultimi giorni prima ci sono state le immagini pubblicate da ‘Chi’ con le loro vacanze a togliere ogni dubbio. Oi sono arrivati gli cambi di cuori e frasi romantiche via social e adesso una cena fuori. Cosa c’è di strano? Nulla, se non che erano presenti anche i genitori di Livio e infatti suo padre, Massimo, ha pubblicato qualche scatto sul suo profilo Facebook. Dunque Lady Tata ha già conosciuto la famiglia del suo nuovo fidanzato.

A tutto questo si aggiunge il fatto che durante la loro recente vacanza in Puglia, insieme ad Anna c’era anche il figlio Andrea. E anche se è vero che i due si sono baciato mentre lui era a fare il bagno, è chiaro che le presentazioni sono andate bene.

Anna Tatangelo pronta a cambiare vita: il suo nuovo amore ha provocato una rottura clamorosa

Negli ultimi giorni però è spuntato anche un retroscena clamoroso, secondo ‘Chi’ infatti il nuovo amore di Lady Tata avrebbe fatto litigare Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo. Come molti ricorderanno, infatti, Nino due anni fa a Sanremo aveva gareggiato proprio in coppia con Livio Cori e per questo lo avrebbe fatto conoscere anche al suo amico Gigi, per lavorare insieme.

Se sia vera o meno la rottura tra i due non lo sapremo mai, o almeno non da loro che infatti non hanno commentato. Ma resta il fatto che ormai la coppia che aveva fatto sognare milioni di italiani è solo un lontano ricordo.