Amici, cantante scartata dal talent show si prende la sua vendetta – VIDEO

Una cantante scartata da Amici 19 è riuscita a prendersi la sua vendetta per non aver potuto partecipare al programma e ha continuato a credere nel suo sogno, riuscendo a raggiungere il successo. Ecco di chi si tratta.

Non sappiamo se Giorgia Malerba aveva partecipato ai provini Amici un po’ come Mahmood a X Factor, che raccontò di non essersi presentato con la convinzione necessaria e, soprattutto, abbastanza preparato per partecipare al programma Tv. Quello che è certo, però, è che Giorgia, come Mahmood, ha comunque trovato la sua strada per il successo.

La cantante, infatti, si era infatti sentita dire durante i provini di Amici 19 che la sua esibizione non era prevista, perchè era stata eliminata. Una doccia fredda, da cui comunque l’artista ha saputo riprendersi puntando sulla sua passione per la scrittura, la musica ed il canto e soprattutto il continuo studio ed aggiornamento.

Giorgia Malerba dopo Amici: i due tormentoni estivi

Come successo a molti artisti, anche Giorgia Malerba si è trovata improvvisamente senza lavoro e senza prospettive a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid. Ha dunque deciso di investire più tempo sul social Tik Tok, dove in poco tempo è diventata amatissima e non solo dal pubblico italiano.

Giorgia è infatti riuscita a raggiungere il traguardo dei tre milioni di follower, ed il suo primo singolo, “Il mio riflesso”, ha avuto mezzo milione di visualizzazioni su YouTube: un grande traguardo per chi a ventidue anni non ha un’etichetta musicale alle spalle e non ha fatto promozione. Subito dopo, ha bissato il successo con il nuovo singolo “Loca per te”.

Nel video di questo nuovo brano è riuscita a coinvolgere numerosi Tik Toker con cui ha fatto amicizia nel corso delle settimane: Zoe Massenti, Valerio Mazzei, Tancredi Galli, Diego Massari e tanti altri. Inoltre, si può vedere anche Michelangelo Vizzini, conosciuto proprio durante i provini per partecipare ad Amici 19.

Ecco una delle canzoni di Giorgia Malerba che anno riscosso più successo, “Il mio riflesso“: