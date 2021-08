WhatsApp, arriva una funzione speciale: non si era mai visto nulla di simile!

Spunta su WhatsApp una funzione speciale che non si era mai vista prima. La novità è pronta a sbarcare per la prima volta sull’app di Menlo Park.

WhatsApp ha annunciato una nuova fantastica funzione in concomitanza con l’uscita di alcuni smartphone Samsung. Stiamo parlando di dei nuovi cellulari pieghevoli Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3 presentati durante l’evento Samsung Galaxy Unpacked 2021. Proprio con questi nuovi smartphone l’utente potrà finalmente far migrare le proprie chat da un iPhone di Apple ai nuovi telefoni di Samsung.

La funzione al momento è disponibile solamente con questi due smartphone di ultima generazione, ma da tempo era stata annunciata dagli sviluppatori di Menlo Park. Ad oggi, fatta eccezione per i nuovi Samsung, non è possibile portare le proprie chat da iPhone ad Android, né da Android ad iPhone. Infatti le chat di WhatsApp sono protette dalla crittografia end-to-end che non permette nemmeno all’applicazione stessa di leggere le conversazioni. Andiamo quindi a vedere l’ultima funzione spuntata all’interno dell’applicazione.

WhatsApp, nuova funzione per i messaggi audio: aggiunto uno strumento importante

Durante il mese di maggio, WhatsApp ha introdotto una grande novità per quanto riguarda gli audio. Infatti all’interno dell’applicazione di messaggistica, da quasi un mese, è possibile ascoltare tutti i vocali al doppio della velocità. Il tutto è arrivato con l’ultima versione dell’applicazione per Android, la 2.21.13.17. Quindi adesso gli sviluppatori cercheranno di rendere l’app più coerente e organica, con una modifica all’UI.

Con l’arrivo dell’estate i developer dell’applicazione sostituiranno la linea piatta degli audio, con una rappresentazione grafica che mostra tutte le variazioni dell’audio. La soluzione estetica scelta dall’applicazione è già nota a tutti gli utenti di Telegram, su cui questa grafica è presente già da tempo. La soluzione è utile specialmente negli audio lunghi con l’utente che potrà individuare e saltare le pause presenti nell’audio. Al momento la funzione è stata introdotta solamente sulla Beta per Android, ma a breve potrebbe arrivare sull’applicazione principale.