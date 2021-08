Uomini e Donne, Gemma Galgani verso l’addio al programma: il motivo

La trasmissione ‘Uomini e Donne’ sembrerebbe pronta a dire addio a Gemma Galgani. C’è una nuova avventura nel mirino della concorrente del dating show.

La prossima edizione di ‘Uomini e Donne‘ potrebbe presentare non poche novità. Infatti Gemma Galgani, protagonista di molteplici siparietti con Tina Cipollari, potrebbe non far più parte del programma pomeridiano di Maria De Filippi. La protagonista del dating show potrebbe lasciare momentaneamente per un reality show. Infatti Galgani è pronta a diventare un nuovo concorrente della nuova edizione de ‘La Talpa’.

Uno dei personaggi di spicco del trono over, quindi, potrebbe lasciare momentaneamente per partecipare al rispolverato reality di Mediaset. In queste ore i fan della Galgani, infatti, stanno cercando di convincerla a rimanere nella trasmissione di Maria De Filippi. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo e tutte le novità che potrebbero riguardare la nuova stagione del dating show.

Uomini e Donne, Gemma Galgani vicina all’addio: tutte le novità

La nuova stagione di Uomini e Donne potrebbe presentare tantissime novità. Infatti non ci sarà solamente l’addio di Gemma Galgani pronta ad esordire nel reality show ‘La Talpa’. Maria De Filippi è pronta a lanciare una novità assoluta, stiamo parlando della prima tronista transgender. La De Filippi, infatti, non ha paura di affrontare la sua fetta di pubblico più scettica. Infatti la moglie di Costanzo, qualche anno fa, lanciò anche il ‘Trono Gay‘.

Nonostante le tantissime apparizioni durante il dating show, Gemma Galgani non è riuscita a trovare l’amore. Inoltre l’arrivo in trasmissione di Isabella Ricci avrebbe oscurato la showgirl di Uomini e Donne. Per questo motivo alla fine Galgani sembrerebbe pronta ad accettare la proposta del reality di Mediaset, aprendo quindi ad una avventura del tutto nuova nella sua carriera televisiva.