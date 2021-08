Uomini e Donne, coppia convola a nozze: c’è la data ufficiale

Una coppia convola finalmente a nozze dopo l’esperienza a Uomini e Donne: lui svela il segreto della loro sintonia

Enzo Capo e Lucrezia Massimo convoleranno a nozze il prossimo 16 ottobre 2021. La notizia era nell’aria ed i fan del dating show Uomini e Donne sapevano già del matrimonio, ma nessuno si aspettava che sarebbe accaduto tra poco: mancano, infatti, soltanto due mesi affinché la coppia si riunisca.

Enzo Capo non è stato uno dei cavalieri, del Trono Over del programma di Maria De Filippi, più amato, tutt’altro. La sua presenza in studio è stata molto discussa e chiacchierata.

Uomini e Donne, Enzo Capo svela la verità sull’armonia con la sua futura moglie

Tramite le sue Instagram stories, l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha risposto a molte domande da parte dei fan, alcune delle quali molto ‘piccanti’. Una di queste era sulla frequenza del sesso con la sua futura moglie. Senza peli sulla lingua, Enzo Capo ha risposto: “Minimo una volta al giorno, per questo andiamo d’accordo”.

Quando pensiamo ad Enzo Capo, è inevitabile far riferimento a Pamela Barretta. I due si sono frequentati per un po’, ma dopo la rottura se ne sono dette di cotte e di crude. A rientrare nello scontro, c’è anche Lucrezia Massimo che, spesso e volentieri, si è scambiata dei botta e risposta con l’ex frequentatrice del suo uomo.