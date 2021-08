Uomini e Donne, l’annuncio preoccupa i fan: “Sono triste e svuotata” – VIDEO

Uomini e Donne, l’annuncio preoccupa i fan: “Sono triste e svuotata”. Lo ha confessato attraverso una recente storia su Instagram

E’ stata sempre una delle concorrenti più apprezzate del Trono Over di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Valentina Autiero che ora si ritrova nel bel mezzo di un vero periodo no. Delle difficoltà che la stessa corteggiatrice ha confessato ultimamente su Instagram, mettendo in allarme i suoi fan. L’ex dama del programma Mediaset ha specificato in una storia che in questo momento c’è un grande buio nella sua vita e ha voluto specificare lei stessa il perchè.

Dopo aver condiviso una emoticon con le lacrime, molti si sono domandati il significato dietro tale scelta, spingendola quindi a entrare nel dettaglio della vicenda.

“Quello che posto è riflesso del mio stato d’animo attuale. Bisogna fare i conti con il passato e con il presente. Questo mi porta a sentirmi in crisi, un po’ triste e malinconica, come svuotata“. Questa apatia la spingerebbe ad arrendersi e rimanere inerme, senza fare nulla, ma ci sono da portare avanti gli impegni e gli accordi lavorativi in ballo.

Uomini e Donne, l’annuncio preoccupa i fan: Valentina Autiero si sente giù

Ad aiutarla potrebbe essere la breve vacanza che sta per prendersi, come da lei annunciato. Un modo per staccare e ricaricare le batterie, in attesa di tornare quella prima. Nella sua storia ha voluto specificare come sia “umana e quindi distruttibile come tutti gli altri”. Una scorza dura che può essere scalfita, portando ad un profondo dolore.

La Autiero è in crisi con sé stessa, come avvenuto alla sua grande amica e “collega” Roberta Di Padua. Anche quest’ultima, commentando un periodo no aveva annunciato di volersi prendere una pausa dal mondo social. Poi nei giorni scorsi è tornata su Instagram per documentare le vacanze.

Sia Valentina che Roberta potrebbero tornare nel salotto di Uomini e Donne in autunno, nonostante siano uscite dal programma momentaneamente. Un nuovo modo di rimettersi in gioco e trovare finalmente il vero amore, sentendosi meno malinconiche. I fan sperano di rivederle presto.