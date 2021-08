Tiberio Timperi, è scontro con Monica Setta? “Non siamo Amici”

Dopo le dichiarazioni di Monica Setta, il giornalista Tiberio Timperi decide di dire la sua: pubblico senza parole

Tiberio Timperi e Monica Setta (Instagram)

E’ scontro tra Monica Setta e Tiberio Timperi. E’ stato proprio il conduttore televisivo a confermare in un’intervista rilasciata al Magazine Diva e Donna che tra lui e la collega non scorre buon sangue. Le sue parole sono arrivare dopo le dichiarazioni della Setta a Zoom Magazine dove ha affermato: “Diciamo che Tiberio non è l’amico ideale, almeno per me“.

Nonostante ciò la giornalista che precisato che Tiberio è un professionista e centinaia di persone possono testimoniarlo: “Lo dico da sempre e non perché io abbia paura delle cose cattive che può dire di me. Lo penso davvero che sia un professionista“. La Setta ha infine precisato di essersi sentita solo una volta telefonicamente con Timperi per esprimergli la sua solidarietà in seguito ad un problema che il giornalista aveva avuto con una frase sui calabresi. La risposta di Tiberio Timperi non si è fatta attendere.

Timperi ed il suo rapporto con Monica Setta: bloccata sul cellulare

Dopo le parole della Setta, Timperi ha voluto dire la sua al Magazine Diva e Donna. Qui il giornalista ha dichiarato: “La prima cosa è vera, non siamo amici“, confermando in questo modo quanto detto dalla sua collega.

Tra i due c’è un rapporto di lavoro che inizia e finisce davanti alle telecamere. Quanto alla questione delle telefonate, Timperi ha dichiarato che la Setta ha il suo numero di cellulare. Alla domande del giornalista, “L’hai bloccata?”, il conduttore televisivo ha risposto: “Fai tu..”.