Simona Ventura, l’appello del compagno Giovanni Terzi: “Mi sta uccidendo” – VIDEO

Giovanni Terzi lancia il suo appello ai follower di Instagram. Il commento di Simona Ventura emoziona i loro fans: al fianco del suo compagno, sempre

Il compagno di Simona Ventura lancia il suo appello ai No Vax. Parliamo del giornalista Giovanni Terzi che proprio in queste ore ha pubblicato sul suo profilo di Instagram un video dove racconta la sua esperienza drammatica con il Covid. Vittima nel mese di marzo, il 57enne ha spiegato che se contraesse nuovamente il virus per lui questa volta sarebbe realmente rischioso.

Difatti, il compagno della Ventura è affetto da una malattia genetica che potrebbe comportargli maggiori problemi qualora dovesse risultare per una seconda volta positivo al coronavirus. Terzi ha dunque spiegato: “Da un anno mi sto provando a curare una malattia ai polmoni che nasce dalla genetica e che sta uccidendo i miei polmoni. Al momento, sono al quaranta per cento della capacità”. Dunque il giornalista ha dichiarato che se a causa di un No Vax riprendesse il virus, per lui la possibilità di sopravvivere sarebbe molto limitata.

Giovannni Terzi e l’appello ai No Vax: la risposta della Ventura emoziona i fan

Il video pubblicato da Terzi darà sicuramente vita a dei malumori, difatti, lo stesso Giovanni è consapevole di questo: “Volevo fare questo video che porterà sicuramente tante critiche ma è giusto prendere posizioni”. Ma ovviamente dalla sua parte non può mancare la compagna Simona Ventura.

La conduttrice televisiva ha risposto con un commento che ha emozionato i loro fans: “Ti amo”. Poche parole che racchiudono tutta la vicinanza ed il sostegno morale di Simona dinanzi all’importante appello del suo compagno.