Sanremo 2022, lo sportivo del momento come co-conduttore: da non credere! Ad affiancare il direttore artistico Amadeus un nome a sorpresa

Dopo un minimo di titubanza Amadeus ha confermato che sarà sul palco dell’Ariston per il terzo anno consecutivo. Il presentatore della Rai voleva staccare dopo le ultime due edizioni, portate a casa con ottimi risultati di ascolto. Poi però il richiamo del Festival è stato troppo forte e la marcia indietro scontata. Come dichiarato al settimanale ‘Oggi‘ non vede l’ora di ricominciare, sempre nel ruolo di direttore artistico. Al suo fianco potrebbe non esserci Rosario Fiorello, che ha rinviato ogni tipo di decisione. La coppia affiatatissima aveva reso la conduzione fresca e divertente, adatta anche alle nuove generazioni. In Rai si stanno studiando anche soluzioni alternative, qualora il comico e cantante decidesse di non confermare la sua presenza. Nelle ultime ore sta prendendo corpo un’ipotesi davvero suggestiva che potrebbe trovare un gradimento inaspettato nel pubblico.

Sanremo 2022, lo sportivo del momento come co-conduttore: Marcell Jacobs sul palco dell’Ariston

TvBlog ha rilanciato l’idea di vedere sul palco dell’Ariston Marcell Jacobs. Una sorta di nuovo crossover tra sport e spettacolo, sulla falsariga dello scorso anno con Zlatan Ibrahimovic. L’esperimento ha funzionato abbastanza bene dal punto di vista degli ascolti e può essere riproposto. Il campione olimpico dei 100 metri a Tokyo, ha annunciato di aver chiuso la sua stagione agonistica 2021 per un fastidio alla cartilagine del ginocchio. Tornerà a gareggiare solo nel 2022, proprio quando potrebbe trovarsi alle prese con la rassegna canora. Un ruolo da co-conduttore che lo vedrebbe impegnato per tutte e cinque le serate. Il velocista nato a El Paso, in Texas, è un grande appassionato di musica, in particolar modo del rap. Tra i suoi artisti preferiti ci sono Sfera Ebbasta e Fedez, oltre ad alcuni personaggi emergenti della scena americana come 24kGoldn e Lil Nas X. Amadeus lo vedrebbe bene al suo fianco, cavalcando la popolarità che l’impresa sportiva più grande della storia italiana (parola di Malagò) gli ha dato.