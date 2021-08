Royal Family travolta da un nuovo scandalo: trema la Regina Elisabetta!

La Royal Family rischia di essere travolta da un nuovo scandalo. A preoccuparsi della vicenda anche Carlo e William: cosa sta succedendo.

La Royal Family rischia di essere travolta da un nuovo scandalo che fa tremare non solo Regina Elisabetta, ma anche il principe Carlo e il principe William. Stavolta la preoccupazione è l’impatto che potrebbe aver Andrew sulla Regina Elisabetta. Infatti il figlio Elisabetta II è stato colpito da alcune accuse di abuso. Al momento in Inghilterra non si parla d’altro e sembra che anche i futuri re siano esasperati dalla situazione.

A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato il ‘Mirror‘. Infatti il tabloid inglese ha rivelato che la Famiglia Reale è a dir poco stufa della situazione creatasi. In privato, inoltre, il Duca di York ha raccontato in privato alla sua famiglia gli ultimi sviluppi sullo scandalo. Infatti negli Stati Uniti una donna l’avrebbe accusato di abuso sessuale. Adesso i Reali sarebbero pronti a chiedere ad Andrew provvedimenti immediati per difendere la faccia della Corona.

Royal Family, la Corona preoccupata dallo scandalo di Andrew: cosa sta succedendo

Le accuse di abuso sessuale nei confronti di Andrew hanno raggiunto anche il tribunale di New York, con la causa che potrebbe valere milioni di sterline. Le voci vicine alla Famiglia Reale riportano la grande preoccupazione a Buckingham Palace di Elisabetta e l’effetto che avrà la vicenda sulla sua figura. Andrew, sicuro di non aver commesso il reato, avrebbe anche rifiutato le trattative per un eventuale accordo.

Il duca di York non sembrerebbe essere intimorito e sta continuando a rispedire al mittente le orribili accuse. Quindi dopo la querelle con Harry e Meghan, si aggiunge anche questa vicenda di Andrew. La natura di questo scandalo, infatti, sembra mettere a rischio la Monarchia. Al momento sulla vicenda Carlo e William sono gli unici ad aver preso una posizione e sono convinti che per Andrew non ci sarà mai più il ritorno ad una vita pubblica.