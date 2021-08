Luca Argentero, boom assurdo: è accaduto nelle scorse ore. L’attore piemontese è stato grande protagonista della serie ‘Doc – Nelle tue Mani’

Dopo le fatiche invernali Luca Argentero si sta godendo le meritate vacanze in questo torrido agosto. Il noto attore e presentatore ha postato diversi scatti sui social, immortalando gli splendidi scenari (di mare) in cui si sta rilassando con la famiglia. Nel frattempo, però, il suo successo sul piccolo schermo prosegue lo stesso.

La serie televisiva “Doc- Nelle tue Mani” ha ottenuto un ottimo risultato di ascolti anche in replica, nella calda serata di giovedì 12 agosto. L’attore piemontese, nei panni del primario Pierdante Piccioni, ha impressionato favorevolmente il pubblico e anche la scelta di riproporlo a distanza di un anno ha raccolto successo. Nel prime time di ieri sera, Rai 1 ha raccolto il 15,1% di share, con 2.012.000 spettatori. Nettamente davanti a Canale5, dove la replica di Viaggio nella Grande Bellezza ha ottenuto il 9,9% di share e 1.382.000 spettatori.

LEGGI ANCHE >>> Uomini e Donne, Gemma Galgani verso l’addio al programma: il motivo

LEGGI ANCHE >>> Temptation Island, addio ad un’amatissima coppia: non stanno più insieme

Luca Argentero, boom assurdo: grande risultato di ascolti

Per quanto riguarda gli altri canali, Rai 2 con Delitti in Paradiso ha attirato 1.081.000 spettatori (7,7%). Su Italia1 FBI: Most Wanted ha fatto registrare 724.000 spettatori pari al 5,4%. Qualcosa in meno per Rai3 con A Raccontare Comincia Tu in replica è stato seguito da 542.000 spettatori (3,7% di share). Su Rete4 Bagnomaria si ferma a 622.000 spettatori (4,3%). Su La7 il film con Leonardo Di Caprio e Cate Blanchett, The Aviator, ha registrato 247.000 spettatori con il 2.1%. Su Tv8 si difende anche I Delitti del BarLume, con 264.000 spettatori (1,8%). Sul Nove Indovina chi ha avuto 378.000 spettatori (2,7%).

Da segnalare nella fascia preserale il sempre ottimo risultato di Rai1 con Techetechetè, in grado di ottenere il 19,1% di share con l’ascolto di 2.989.000 spettatori. Canale 5 si trova anche qui alle spalle con Paperissima Sprint che si ferma al 13,6 %, con un totale di 2.131.000.