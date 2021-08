Diletta Leotta cambia tutto? Spunta un retroscena incredibile che apre scenari diversi per il futuro della conduttrice DAZN

La vita è anche una questione di incroci e opportunità, i Vip non fanno eccezione. Come Diletta Leotta che mai come nelle ultime settimane è bombardata da notizie e indiscrezioni sulla sua vita sentimentale. Intendiamoci, è molto abituata e ha le spalle larghe per farsi scivolare tutto addosso. Ma l’ultima indiscrezione è di quelle potentissime

Succede infatti che da un paio di settimane sia calato il sipario sulla storia, in realtà nata da poco, tra Cristina Buccino e Daniele Scardina ‘King Toretto’. Il pugile mianese e la bellissima modella, influencer, ex showgirl erano lanciatissimi ma hanno dato un taglio per divergenze di opinione sul loro rapporto.,

Qualcuno però la vede in maniera diversa e sospetta che dietro a questo addio ci sia ben altro. Scardina in realtà non avrebbe mai dimenticato Diletta. E quando ha saputo che la sua storia con Cam Yaman stava vivendo un momento di stanca, se non di rottura, gli è venuta in mente un’idea meravigliosa, quella di riprovarci.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Temptation Island, addio ad un’amatissima coppia: non stanno più insieme

Diletta Leotta cambia tutto? Un protagonista del suo passato è pronto per tornare alla carica

La pensa così anche il settimanale ‘Nuovo’ che ha indagato sul possibile clamoroso sviluppo interrogando alcuni amici di Scardina. E pure loro avrebbero confermato che quella cotta e quella botta ancora non gli sono passate. Per questo chiunque sia arrivato dopo la Leotta non era mai all’altezza, anche perché il ragazzo continuava a pensare a lei.

Qualche mese fa, intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Daniele aveva tenuto aperta una porta: “Quella con Diletta Leotta è stata una grande storia, di vero amore. Se è possibile un ritorno di fiamma tra noi? Adesso ho in testa il ring e i prossimi incontri. Però aggiungo: mai dire mai“. Oggi, quel mai dire mai diventa un forse e i fan della coppia tornano a sperare.