Charlène di Monaco, annuncio drammatico: il Principato trema

Charlène di Monaco, annuncio drammatico dopo mesi di assenza prolungata e senza spiegazioni: il Principato trema ancora una volta

Come sta Charlène di Monaco? Nessuno lo sa veramente, ma oggi è arrivato un altro annuncio drammatico. Il Gabinetto del Principe Alberto II infatti ha confermato che nelle ore successive la principessa avrebbe dovuto affrontare un nuovo intervento chirurgico non specificato.

Però è stato aggiunto che sarebbe durato 4 ore, in anestesia totale. Una nuova complicazione quindi nel rapporto tra l’ex nuotatrice e il principe Alberto. Insieme ai due figli, lui nei prossimo giorni la raggiungerà in Sudafrica e nessuno al momento sa se e quando lei farà ritorno in Europa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Diletta Leotta cambia tutto? Spunta un retroscena incredibile

Charlène di Monaco, annuncio drammatico: da sette mesi nessuno la vede a Montecarlo

Sei mesi di assenza, non possono bastare. La principessa Charlene non vive più a Montecarlo da gennaio, dopo un viaggio in Sudafrica sua terra natale. La moglie di Alberto di Monaco doveva rientrare qualche settimana dopo, anche perché ha lasciato i figli a Montecarlo, e invece manca da allora.

Ufficialmente a causa di un’infezione alle vie aeree superiori che non le ha permesso di viaggiare. Ufficiosamente intanto crescono le voci di un prossimo divorzio: lei non si muoverà più dal Sudafrica, facendosi raggiungere dai figli e così finirà la bella favola della nuotatrice e del principe.

La coppia non compare pubblicamente insieme dal 26 gennaio, ma un mese fa lui insieme due figli era volato a Città del Capo a farle visita. Secondo ‘Paris Match’, il divorzio sarebbe ad un passo e la ricca imprenditrice Colleen Glaeser (grande amica della principessa), la starebbe aiutando a gestire i suoi interessi e attività direttamente dal Sudafrica, probabilmente nella zona di Johannesburg. Perché lei non avrebbe nessuna intenzione di rientrare e quindi secondo la rivista tedesca ‘Bunte’ l’annuncio del divorzio sarebbe imminente.