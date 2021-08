Calciomercato Juventus, è il giorno della verità: la trattativa entra nel vivo

A breve potrebbe arrivare il secondo acquisto del calciomercato della Juventus. Infatti una trattativa potrebbe sbloccarsi durante questo venerdì.

La Juventus si prepara al secondo colpo di calciomercato dopo l’acquisto di Kaio Jorge. Infatti i bianconeri sono da tempo in trattativa con Manuel Locatelli del Sassuolo. Al momento c’è ancora distanza tra la Juventus ed il Sassuolo sulle cifre per chiudere la trattativa. Infatti i neroverdi chiedono almeno 40 milioni di euro, mentre la squadra di Andrea Agnelli è arrivata ad una proposta di 32 milioni di euro più il cartellino di Radu Dragusin.

Il ds del Sassuolo Carnevali, specie dopo l’addio di Roberto De Zerbi, ha fatto sapere alla dirigenza juventina di non essere interessata a contropartite. Quindi gli emiliani sono pronti a cedere il centrocampista solamente con una proposta di 40 milioni di euro cash. Durante questo venerdì ci sarà un nuovo incontro tra le due parti, che potrebbero finalmente accordarsi per lo scambio di documenti.

Calciomercato Juventus, vicino l’acquisto di Locatelli: la trattativa

Questo venerdì potrebbe essere la giornata giusta per vedere Manuel Locatelli trovare l’accordo con la Juventus. Infatti il direttore dell’area sportiva Cherubini, l’a.d. Arrivabene e il vicepresidente Nedved incontreranno alla Continassa l’a.d. neroverde Carnevali alla Continassa. L’appuntamento è fissato alle ore 14:30, con le due parti che cercheranno di trovare l’accordo economico.

Al momento mister Massimiliano Allegri aspetta i rinforzi richiesti per il centrocampo. Insieme a Locatelli, infatti, potrebbe tornare anche Miralem Pjanic. Per sbloccare il ritorno del centrocampista serbo, però, serve prima l’addio di Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese al momento è sondato dal Milan, che ha già chiesto informazione alla dirigenza bianconera. Vedremo quindi se questa giornata sarà decisiva per chiudere il secondo colpo stagionale della Juventus.